O mundo dos quadrinhos terá um Batman negro

A partir de janeiro de 2021, o mundo dos quadrinhos terá, oficialmente, um Batman negro é o anuncio da DC Comics. Batizado de Tim Fox, o personagem vai estrelar a série “Future state: The next Batman”, escrita por John Ridley — roteirista vencedor do Oscar por "12 anos de escravidão".

Fox é filho distante de Lucius Fox, ex-gerente de negócios de Bruce Wayne apresentado nos quadrinhos em 1979. A história se passa em uma versão futurística de Gotham.



A primeira aparição de Fox como Batman será numa pacote de quatro edições de “Future state”, que sairá em janeiro nos Estados Unidos.