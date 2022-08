O musical "Pink Floyd - The Wall Live" chega ao Brasil pela primeira vez

publicidade

O musical "Pink Floyd - The Wall Live" chega em Porto Alegre nos dias 12 (sábado) e 13 (domingo) de novembro no Teatro do SESI ( Av. Assis Brasil, 8787). Inspirado no filme "Pink Floyd - The Wall" (1982), dirigido por Alan Parker, Gerald Scarfe, o espetáculo narra, segundo a concepção do diretor Alan Veste e Rachell Barrett, a vida de Pink, que por inúmeras declarações de Roger Waters foi intencionalmente inspirado em Syd Barrett. Os ingressos já estão a venda na plataforma Sympla.

Sucesso desde 1992, o musical já se apresentou para mais de 4.500 mil pessoas. Será apresentada em forma integral, seguindo o projeto original de como foi concebido, trazendo ao palco atores, músicos, cantores, acompanhados por uma super produção, envolvendo lasers, iluminação primorosa e tecnologias de última geração na sonorização. Dirigido por Alan Veste, Co-Produzido por Rachel Barrett, prima de Syd Barrett, fundador e cantor do Pink Floyd antes da gravação do "The Wall".

"Pink Floyd The Wall" é um dos álbuns mais intrigantes e imaginativos da história do rock. Desde o lançamento do álbum de estúdio em 1979, a turnê de 1980-81, e o filme subsequente de 1982, "The Wall" tornou-se sinônimo, se não a própria definição do termo "álbum conceitual". Explosivo e complexo de se repetir nos palcos, Alan e Rachell Barrett retratam esta trajetória, repleta de intervenções curiosas e cuidadosamente interpretadas, dando uma conotação única a esta peça antológica. Pink é um astro do rock que consome drogas para poder fazer uma imersão e alimentar suas paranoias, e assim, construir uma parede imaginária que o separe do mundo real. Ele recorda sua relação de dependência materna, a morte de seu pai e os castigos de seus professores, construindo e demolindo definitivamente uma parede metafórica. Embora o simbolismo do filme esteja aberto à interpretação, a parede em si, reflete claramente uma sensação de isolamento e alienação.

Confira outras datas:

• 04 de novembro (sexta-feira): Juiz de Fora - Cine-Theatro Central

• 05 de novembro (sábado): Belo Horizonte - Minas Centro

• 06 de novembro (domingo): Rio de Janeiro - Vivo Rio

• 10 de novembro (quinta-feira): Joinvile - Teatro da Liga

• 11 de novembro (sexta-feira): Blumenau - Teatro Carlos Gomes

• 12 de novembro (sábado): Porto Alegre - Teatro do SESI

• 13 de novembro (domingo): Porto Alegre - Teatro do SESI

• 16 de novembro (quarta-feira): São Paulo - Espaço Unimed

• 17 de novembro (quinta-feira: Curitiba - Teatro Guaira

• 19 de novembro(sábado): Niteroi - Praia de São Francisco