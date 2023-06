O Porto Alegre em Cena anuncia sua 30ª edição e abre chamada pública para espetáculos locais

publicidade

O Festival Internacional de Artes Cênicas de Porto Alegre celebra sua 30ª edição este ano. Com uma trajetória reconhecida no Brasil e no mundo de um evento que fortalece as artes cênicas brasileiras, o festival recebeu e recebe importantes companhias de teatro ao longo de três décadas e movimenta a cadeia produtiva do segmento. Desde a 29ª edição, conta com uma diretoria artística plural, formada por artistas, professores, estudiosos e produtores, segue firme e forte rumo ao futuro.

Hoje dia 27, terça-feira, o festival abre chamada pública para os espetáculos locais que queiram participar da seleção para esta edição, com curadoria da equipe da direção artística do Em Cena. Serão aceitas inscrições de espetáculos adultos e infantis nos segmentos de teatro, dança, circo, teatro de bonecos e teatro de rua.

O Festival irá acontecer entre 6 e 19 de setembro, de forma presencial, em diversos teatros e espaços da cidade. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 9 de julho de 2023. Após inscrição, os candidatos receberão um e-mail automático de confirmação.

Esse ano, o evento ganha uma nova identidade visual, assinada por Mitti Mendonça/ Mão Negra.

Inscrições a partir de 27 de junho de 2023

Link: https://forms.gle/VZe5VHjdAvNHXUtC9

Inscrições: de 27 de junho a 09 de julho de 2023

Seleção: 10 a 25 de julho de 2023

Resultados: 26 de julho de 2023

Direção artística responsável pela seleção dos espetáculos inscritos:

Adriane Azevedo, Adriane Mottola, Airton Tomazzoni, Antônio Grassi, Juliano Barros, Renato Mendonça, Ricardo Barberena e Thiago Pirajira