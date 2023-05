O reality show "A Família Stallone" estreia nesta quarta-feira

publicidade

Um novo reality show vai mostrar o cotidiano de uma família de um ator famoso, que tem três filhas. É "A Família Stallone", estrelado pelo ator Sylvester Stallone, sua esposa Jennifer Flavin Stallone e suas filhas Sophia, Sistine e Scarlet. A produção estreará exclusivamente no Paramount+, nesta quarta-feira, dia 17 de maio.

Depois de interpretar alguns dos personagens mais lendários da história do cinema, como Rocky Balboa e Rambo, além da recente série "Tulsa King", o ator Sylvester Stallone está pronto para que as câmeras acompanhem o que ele considera ser o papel mais icônico, grande e importante em sua vida: ser pai. Este novo reality show oferece um lugar à mesa de uma das famílias mais famosas de Hollywood. Cada uma das três filhas comenta como lida com a fama do pai. Depoimentos da esposa e do próprio Stallone também estão no programa.

"A Família Stallone" é produzida pela MTV Entertainment Studios, com exibição pelo canal Paramount+.