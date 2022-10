O Reencontro com contos de José Falero

publicidade

Quando me deparei pela primeira vez com os contos de José Falero na edição de “Vila Sapo”, em 2019, por influência dos professores Luís Augusto Fischer e Jocelito Zalla, o choque positivo foi de ver a vida real passando com a linguagem real e o domínio da narrativa em histórias absolutamente duras, mas com a leveza de Italo Calvino, o atenuar da morte, violência, pobreza pelo sentimento de coletivo, parceria da Lomba do Pinheiro/Vila Sapo, em Porto Alegre.

A Todavia Livros lança nesta quarta-feira, 19h, com sessão de autógrafos na Livraria Taverna (Rua dos Andradas, 736) uma nova edição de “Vila Sapo”, com o acréscimo de um conto inédito em livro, “O Episódio do Bodoque”, publicado originalmente no IMS Convida no site do Instituto Moreira Salles. “Ele não foi o primeiro livro que eu escrevi, mas o primeiro a ser publicado em 2019 pela editora popular Venas Abiertas, de Belo Horizonte, com seis contos breves. O alcance não foi grande. Ao longo desses anos, a gente vendeu uns mil exemplares. Eu levava na mochila e tinha uma galera que não estava conseguindo encontrar o livro. Pensando neste público é que estamos relançando”, conta Falero.

O livro logo deu o reconhecimento para o então desconhecido autor da quebrada. As histórias se passam em torno da vila Sapo, favela que serve de microcosmo para as periferias como um todo. Os contos têm como personagens: trabalhadores, traficantes, mães, moleques, policiais, e outros.

“Atotô” trata de uma noite entre amigos na vila. “Encontro de Negócios” trata da diferença de classes. “Dignidade-relâmpago” aborda um sequestro relâmpago do ponto de vista dos dois “parças” sequestradores; “Rosa Bebê” versa sobre um linchamento na vila; “Aconteceu Amor” é sobre o primeiro beijo; e “Um Otário com Sorte” é uma hora na vida de um cara da vila observando a cidade de dentro do “bonde” (ônibus). O inédito “O Episódio do Bodoque” fala sobre o desarmar na vila e a prova de masculinidade com ou sem bodoque. “Eu falo sobre problemáticas das circunstâncias sociais daquele momento. A gente observa esta masculinidade, mas quero pensar como se modela, contando do ponto de vista do cidadão periférico. Isto está sendo desenvolvido no meu próximo romance que devo publicar em 2023, que tem nome provisório de “Quase Homem”, finaliza Falero.

Veja a entrevista do escritor José Falero concedida aos jornalistas Brenda Fernández e Luiz Gonzaga Lopes na sede do jornal Correio do Povo: