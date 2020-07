'O Show da Luna' começa nova temporada nesta segunda-feira

publicidade

Nesta segunda-feira, começa a sexta temporada do programa infantil "O Show da Luna" no canal Discovery Kids, às 19h30min. Nos novos episódios, a família de Luna vai morar em uma estação espacial e experimenta os desafios e oportunidades da vida em órbita.

No episódio que inicia a safra inédita, Luna, seu irmão Júpiter e Cláudio, o furão de estimação, vão realizar a primeira Atividade Extra Veicular AEV, o que significa que eles vão deixar a estação e fazer um passeio pelo espaço. Claudio fica com um pouco de medo, mas lago que vê a Terra de tão longe, começa a contemplar a beleza e o silêncio dessa cena única. Já de volta à estação, Luna lembra o silêncio do espaço e quer descobrir por que nossas orelhas são como são – elas estão posicionadas nas laterais da cabeça, meio para fora, e têm uma aparência muito diferente, como se fossem funis cheios de voltas por dentro. Depois de fazer vários testes com outros formatos de orelhas, o trio se transforma em notas musicais e ondas sonoras que serão ouvidas e desvendarão tudo sobre a audição. Os novos episódios seguem com exibição de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.