O spin-off de 'Yellowstone', '1883' estreia em 10 de janeiro

publicidade

Para comemorar o lançamento do novo spin-off de Yellowstone, "1883", o Paramount Network exibirá o primeiro episódio da série que será lançada no Paramount+ também no dia 10, segunda-feira, às 21h. Este spin-off da série estrelada por Kevin Costner, segue a família Dutton enquanto eles embarcam em uma jornada para o oeste através das Grandes Planícies. É um relato completo da expansão ocidental norte-americana e um estudo intenso de uma família que fugiu da pobreza para buscar um futuro melhor na terra prometida dos Estados Estados: Montana. Com um elenco estrelado por Sam Elliot (The Ranch), o cantor e ator vencedor do Grammy, Tim McGraw (A Possible Dream) e Isabel May (Young Sheldon).