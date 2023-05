O WME, encontro de mulheres da indústria da música do Brasil, anuncia shows gratuitos

publicidade

O Women's Music Event, maior encontro de mulheres da indústria da música do país, anunciou seu calendário de shows que serão realizados em sua sétima edição entre os dias 15 e 18 de junho deste ano. Ao longo de quatro dias, o público poderá aproveitar diversas atrações gratuitas em quatro pontos da cidade de São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, Praça Dom José Gaspar, House Of Coisas e Casa Natura Musical, em que os ingressos deverão ser retirados no espaço em uma mecânica que será divulgada em breve nas redes sociais do evento.

Artistas confirmadas:

Melly

Cantora fará performance durante o Women’s Music Event 2023. Com apenas 21 anos, a artista já acumula mais de 300 composições em português e inglês e em 2020 lançou o EP “Azul”, em que mescla gêneros R&B, blues e neo soul com a música baiana. Seu show, apresentado pela Deezer será no dia 15 de junho, na House of Coisas, às 20 horas.

Assucena

Cantora baiana de Vitória da Conquista que estreou em carreira solo com espetáculo em homenagem a Gal Costa. Iniciou sua carreira artística em 2011 na banda universitária “Preto por Preto”, que depois se tornou “As Bahias e a Cozinha Mineira” e depois, “As Baías”. Em 2022 lançou seu primeiro single solo e autoral “Parti do alto” e em seguida “Menino pele cor de jambo”. A artista se apresenta no dia 16 de junho, na Praça Dom José Gaspar, a partir das 19h.

MC Soffia

Soffia Gomes da Rocha Gregório Correia, mais conhecida como MC Soffia, é uma rapper, cantora e compositora brasileira. Aos 19 anos, é conhecida pela força das letras de suas canções, que falam sobre racismo, machismo, preconceito e empoderamento feminino. Sua apresentação será realizada no dia 17 de junho, na praça Dom José Gaspar, a partir das 19h.

Drik Barbosa

Nascida na Zona Sul de São Paulo, Drik Barbosa compõe desde os 14 anos de idade. Um ano depois, mostrou ao público suas primeiras rimas, participando de apresentação da "Batalha do Santa Cruz", através da qual conheceu o rap. O WME prevê sua presença no encerramento da edição no dia 18 de junho na Casa Natura Musical, a partir das 17h. A retirada em ingresso será no local e mais informações serão reveladas em breve.

Mulamba

Banda fundada em 2015 composta por seis mulheres que abordam em suas pautas o universo feminino na sociedade como empoderamento, violência contra a mulher, feminismo e igualdade de gênero. Além das artistas presentes nos palcos, Mulamba emprega profissionais femininas em seus bastidores, como roadies, fotógrafas, técnicas de som, etc. O show da banda também está marcado para o dia 18 de junho na Casa Natura Musical, a partir das 17h. Será também uma despedida do grupo, que anunciou uma pausa nas atividades.

Rachel Reis

Dona do hit “Maresia”, lançada em julho de 2021, Rachel Reis é uma cantora baiana de 25 anos nascida em Feira de Santana (BA). A artista também marca presença no show do encerramento no dia 18 de junho na Casa Natura Musical, a partir das 17h.

Evento

O Women 's Music Event (WME) é uma plataforma de música, negócios e tecnologia criada para aumentar o protagonismo da mulher na indústria da música. Idealizada por Claudia Assef e Monique Dardenne em 2016, a plataforma estreou em março de 2017 com a WME, maior encontro de mulheres da indústria da música em São Paulo, atraindo mais de mil pessoas em painéis de debate, workshops, shows e festas. Desde então, já realizou seis edições da WME. Além do encontro, acontece anualmente a WME Awards by Music2!, premiação desmembrada em três frentes: categoria voto popular, categoria voto técnico e homenageadas pelo conjunto de sua obra.