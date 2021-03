Obra de Banksy vai a leilão para ajudar o Serviço de Saúde britânico

publicidade

O artista britânico Banksy espera arrecadar milhões de libras para o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido com o leilão nesta terça-feira (23) de uma obra, uma maneira de agradecer o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia de coronavírus.

A obra em preto e branco, com o nome "Game Changer" (mudança no jogo), mostra um menino que jogou os bonecos do Batman e Superman no lixo e brinca com uma boneca de enfermeira que usa máscara e capa.

Banksy doou a obra ao Hospital Geral de Southampton, sul da Inglaterra, em maio de 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19.

O artista enigmático, que no início da carreira integrava o grupo de grafiteiros de Bristol, deixou um bilhete ao lado da pintura com um agradecimento aos funcionários do hospital por seu trabalho na luta contra a pandemia.

"Obrigado por tudo o que estão fazendo. Espero que alegre um pouco o lugar, mesmo que seja apenas em preto e branco", escreveu.

A casa de leilões Christie's avaliado a obra entre 2,5 e 3,5 milhões de libras (3,5 e 4,8 milhões de dólares).

O dinheiro arrecadado será destinado a organizações beneficentes do NHS e o Hospital Geral de Southampton ficará com uma reprodução da obra de arte.

Em um comunicado, a Christie's afirma que a obra se desvia do estilo irreverente habitual de Banksy e representa "uma homenagem pessoal aos que continuam mudando o rumo da pandemia".

"Como obra de arte, no entanto, continuará sendo para sempre um símbolo de seu tempo: uma recordação dos que verdadeiramente mudam as regras do jogo no mundo e do trabalho vital que realizam", destacou.

Também pode ter um tom político porque a obra foi doada pouco depois da declaração do primeiro-ministro Boris Johnson de que os testes de anticorpos poderiam representar um "game changer" na pandemia. Os especialistas descartaram a possibilidade rapidamente.

Em um vídeo compartilhado pelo Southampton Hospitals Charity no início do mês, os funcionários agradecem a Banksy pela obra.

A enfermeira Steph Gurney disse que "significava muito que um artista de renome mundial desejasse doar uma obra ao nosso hospital".

Banksy, que mantém sua identidade em sigilo, continuou criando obras durante a pandemia. Em julho de 2020, disfarçado de limpador, ele pintou uma série de ratos incentivando as pessoas a usarem máscaras no metrô de Londres.

Em dezembro, ele desenhou uma obra que retrata uma mulher espirrando.

A epidemia de covid-19 provocou mais de 126.000 mortes no Reino Unido, o balanço mais grave da Europa.