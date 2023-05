Obras Comentadas analisa "Tum Toin Foin"

publicidade

O projeto Obras Comentadas analisa hoje, 16h, o álbum “Tum Toin Foin”, da banda de câmara homônima, que usa rigor erudito com pegada roqueira e improvisos jazzistas. Felipe Antunes recebe o músico Arthur de Faria, idealizador do grupo, o coprodutor do disco Rafael Hauck e os instrumentistas Erick Endres (guitarra) e Bruno Vargas (baixo). A conversa, realizada pelo Centro Cultural 25 de Julho (R. Germano Petersen Júnior, 250 - Auxiliadora, Porto Alegre), será transmitida pelo canal do Obras Comentadas.

No encontro, os convidados comentam o surgimento da Tum Toin Foin em 2018 quando, para comemorar 30 anos de carreira, Arthur resolveu juntar músicos com quem havia trabalhado nas bandas Arthur de Faria & Seu Conjunto (1995 a 2015) e Orkestra do Kaos (2016 a 2018). A eles, somaram-se instrumentistas da cena porto-alegrense. Além de Erick e Bruno, a banda conta com o trombonista Julio Rizzo, o acordeonista Gabriel Romano, o baterista Guenther Andreas, além de Adolfo Almeida Jr e Ange Bazzani no fagote, Giovanni Berti na percussão e Miriã Farias no violino.

Os lançamentos começaram em maio de 2021, com o primeiro EP, “Tum”, com quatro temas. O segundo, “Tum Toin”, saiu em setembro. Em 2022, o álbum completo foi lançado.