Oficina sobre produção e ilustração de livros infantis ocorrerá na CCMQ

O Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), realizará nos dias 16, 23 e 30 de maio, a oficina “(Re)visitando os contos de fadas”, que tem como objetivo produzir e ilustrar livros infantis, reinventando os contos de fadas por meio da criação literária e artística.

Ceila Oliveira (equipe do CDE), ministra a atividade, que tem como foco o público infantojuvenil (a partir dos 12 anos) e o adulto. Oferece aos participantes a oportunidade de interagir com imagens, textos e criatividade, envolvendo as pessoas interessadas na produção artística e literária infantil, gerando trocas de ideias colaborativas.

A oficina tem 15 vagas e é dividida em três encontros. O valor é de R$ 20,00, com materiais fornecidos pelo CDE.

Sobre a ministrante

Ceila Oliveira é doutoranda, mestra e licenciada em Artes Visuais pela UFSM, com foco em arte, tecnologia, desenho e pintura. É especialista em Artes Visuais e servidora de carreira do CDE.

Serviço oficina “(Re)visitando os contos de fadas”:

Datas: 16, 23 e 30/05 (terças-feiras) - três encontros

Horário:

- Público infantojuvenil (a partir de 12 anos): das 15h30min às 17h30min

- Público adulto: das 18h às 20h

Local: CDE - Centro de Desenvolvimento da Expressão - 5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), bairro Centro Histórico de Porto Alegre (RS).

Vagas: 15

Bolsas: serão disponibilizadas até duas (2) bolsas de 100% do valor para pessoas declaradas negras, indígenas, transgêneros e com deficiência.

Mais informações pelos canais de comunicação do CDE RS.