Olivia Rodrigo faz 1ª apresentação do hit 'Drivers License' na TV

O hit Drivers License segue firme e forte no topo das paradas de músicas mais tocadas do mundo, se consolidando como um grande sucesso. O clipe da canção, por exemplo, já se aproxima de 100 milhões de visualizações.

Na noite desta quinta-feira (4), Olivia fez a primeira apresentação de Drivers License na TV americana.

A cantora foi convidada do The Tonight Show with Jimmy Fallon e escolheu uma performance intimista, sentada ao piano, com luzes ao seu redor.

Nos comentários da apresentação, ela foi elogiada por sua afinação: "Ela não precisa de nenhum playback ou autotune. Quanto talento!", escreveu um internauta. "Eu não acho que essa menina saiba direito quantos pessoas ela conquistou lançando apenas uma música", ressaltou outra seguidora.