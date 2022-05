Omar Sy participa do Festival de Cannes

publicidade

A estrela da série francesa “Lupin” (Netflix), Omar Sy estará presente na próxima edição do Festival de Cinema de Cannes 2022, com realização de 17 a 28 de maio, para apresentar seu novo filme “Tirailleurs” na abertura da seleção "Un Certain Regard".

O ator produziu este longa-metragem, dirigido por Mathieu Vadepied, que “destaca a história dos escaramuçadores senegaleses, heróis esquecidos da Primeira Guerra Mundial”, anuncia o festival de Cannes. Ele publicou em sua conta no Instagram que está "orgulhoso e honrado por finalmente compartilhar este filme dentro deste festival".

Em seus planos, o carismático artista está para filmar o thriller de ação “Shadow Force”, com Kerry Washington (Scandal, Little Fires Everywhere).