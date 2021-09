Opinião celebra a diversidade musical da América Latina

publicidade

A "Fiesta Opinión Latina" está de volta neste sábado, no Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 20h, para celebrara a diversidade em um passeio desde o México até o sul do Chile, pelos ritmos que compõem a trilha sonora e o DNA musical do povo da América Latina. O evento terá público limitado e sentado, distanciamento entre mesas e cadeiras, com álcool gel disponível em pontos estratégicos e exigência de máscara para circular no ambiente. Os ingressos estão à venda via plataforma Sympla.

O repertório traz a história de construção da identidade cultural da América Latina, com os flamencos que embarcaram na rota das caravelas e se misturaram com os ritmos e ensinamentos dos povos indígenas originários e africanos. A salsa e a bachata do Caribe, a cumbia da Cordilheira dos Andes, toda a riqueza do afroperuano, o samba do Brasil, o candombe uruguaio são alguns dos ritmos que contam nossa história até chegar ao pop rock e reggaeton dos dias atuais.

Nas atrações, o Tablado Andaluz, com bailarinos de salsa, malambo, folklore, bachata, tap dance e flamenco. E a banda "Pedrito y El Compaz", em um espetáculo com direção da equipe artística do Tablado Andaluz. E a banda Pedrito y El Compaz, que traz a sonoridade e variedade musical da cultura que caracteriza a história e o povo do nosso continente latino americano. Na formação, Pedro Souza (vocal e baile flamenco), Leo Dias (flauta e tap dance), Rodrigo Morales (violao), Gustavo Rosa (percussão e cajón flamenco), Tuti Rodrigues (percussão e tambores) e Luciano D'Leon (baixo e direção musical).