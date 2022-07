Orquestra da Ulbra apresenta cortina lírica com vencedoras do Concurso Zola Amaro

publicidade

O próximo Domingo Clássico será dedicado aos amantes do canto lírico. A Orquestra de Câmara da Ulbra apresentará uma cortina lírica, com árias de óperas interpretadas pelas vencedoras do I Concurso Zola Amaro. O concerto, com regência de Tiago Flores, ocorre neste domingo, dia 3, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), com entrada franca. O programa também apresenta a Sinfonia nº 40 em Sol Menor, de Mozart, conhecida como a "Grande Sinfonia". A obra é uma das mais admiradas do compositor, além de ser uma das mais executadas e gravadas.