Orquestra da Ulbra apresenta espetáculo "Divas do Pop"

A Orquestra da Ulbra apresenta, neste domingo, o espetáculo "Divas do Pop" com o grupo de cantores do Vocal Takt, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), às 19h. A entrada é gratuita.

Com regência de Tiago Flores, o concerto será dividido em duas partes. A primeira será dedicada para a peça "Holberg Suite", de Edvard Grieg, que foi escrita em 1884, para homenagear o escritor e filósofo Ludivg Holberg.

Logo após o intervalo, o espetáculo apresenta "Divas do Pop" com um repertório cheio de sucessos como "Bad Romance", de Lady Gaga, "Breaking up is hard to do", de Gloria Estefan, "Back to Black", de Amy Winehouse, "Rolling in the Deep", de Adele e "True Colors", de Cyndi Lauper.