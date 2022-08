Orquestra da Ulbra celebra os 100 anos de Piazzolla

publicidade

A Orquestra de Câmara da Ulbra fará uma homenagem a Astor Piazzolla, pelos 100 anos de seu nascimento, completados em 2021. Com regência de Tiago Flores, o concerto será neste domingo, dia 21, às 17h, no Farol Santander (R. Sete de Setembro, 1028), com ingressos a preços populares.

Serão executadas cinco obras do compositor argentino considerado o pai do tango contemporâneo: "Milonga del Angel","La Muerte del Angel", "Melancólico Buenos Aires", "As Quatro Estações Portenhas" e "Piazzolânea" – Coletânea de temas de Piazzolla.

O programa ainda terá outras duas obras: "Recuerdos n°3", de Arthur Barbosa, uma coletânea de peças inspiradas pelo tango argentino, decorrência dos cinco anos em que o compositor viveu no país vizinho. E a música tema do filme "Lua de Outubro", de Sergio Rojas, com arranjo assinado por Tiago Flores.