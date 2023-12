Orquestra da Ulbra encerra Temporada 2023 com Bach e Corelli

publicidade

Neste domingo, 3, às 18h, a Orquestra de Câmara da Ulbra realiza seu último concerto do ano no Farol Santander Porto Alegre (Entrada pela Siqueira Campos, 1125). Desta vez, o programa será dedicado ao período Barroco, com obras de Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli e Francesco Manfredini. A regência é de Tiago Flores. Ingressos na Sympla.

De J. S. Bach, a Orquestra apresentará Concerto de Brandenburgo nº 3 e Ária na quarta corda da suíte nº 3.

Grandes expoentes do período Barroco, os Concertos de Brandenburgo são uma coleção de seis peças musicais compostas entre 1718 e 1721, dedicados e apresentados ao nobre Christian Ludwig de Brandenburgo. Os trabalhos foram esquecidos na biblioteca do marquês até sua morte, em 1734, quando foram vendidos por poucos centavos. Os concertos foram descobertos em arquivos de Brandenburgo no século XIX, sendo publicados em 1850. Hoje, estão entre as obras mais populares de Bach.

O programa também terá os Concertos Grossos de Corelli, Op. 6, números 9 e 4. Importante nome da música Barroca, Corelli tornou-se conhecido pelo mérito de ter favorecido a expansão do concerto grosso e contribuído de modo decisivo para o enobrecimento do violino, devido ao tratamento técnico que deu ao instrumento que conquistou definitivamente a corte. Característico do período, o Concerto Grosso é um gênero estritamente instrumental, na qual um grupo de solistas — geralmente dois violinos e um violoncelo — dialoga com o resto da orquestra.

O espetáculo também terá a execução de outros dois concertos grossos compostos especialmente para noite de Natal: Concerto Grosso Op. 6, nº 8, de Corelli; e Concerto Grosso Op. 3 nº 12 – Concerto de Natal, de Manfredini.