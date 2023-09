Orquestra da Ulbra homenageia a Tropicália

publicidade

Com canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Mutantes, dois concertos prestam homenagem à Tropicália, um nesta quarta, dia 13, e outro nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, 20h, no Átrio do Farol Santander em Porto Alegre.

As apresentações estão a cargo da Orquestra de Câmara da Ulbra, que traz no programa uma homenagem à Tropicália - movimento cultural brasileiro que surgiu no final da década de 1960, com manifestações nas artes, música, cinema, teatro e literatura.

Sob regência de Tiago Flores, a orquestra apresentará canções a serem interpretadas pelos cantores Alex Alano e Izmália. Haverá apresentação e contextualização histórica do professor e pesquisador da MPB Flávio Azevedo. Também haverá participação de Ricardo Arenhaldt na bateria.

Além destas, o repertório contempla obras de outros três compositores: Aaron Copland (Hoe Down), Edvard Grieg (Peer Gynt) e Peter Warlock (Capriol Suite).

Os ingressos de acesso ao Farol Santander podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla ou na hora, diretamente na bilheteria (sujeitos à disponibilidade).

PROGRAMA:

Aaron Copland: Hoe Down

Edvard Grieg: "Peer Gynt" (Anitras Tanz, A Morte de Aase)

Peter Warlock: Capriol suite

Tropicália: Sete canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Mutantes

SERVIÇO:

Orquestra de Câmara da Ulbra no Farol Santander

Data: Quarta e Quinta (13 e 14/9)

Horário: 20h

Local: Átrio – Farol Santander Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, 1028), Porto Alegre.

Ingressos: https://site.bileto.sympla.com.br/farolsantanderpoa/