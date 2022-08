Orquestra Jovem do RS celebra 13 anos com clássicos da Espanha

publicidade

No mês em que celebra 13 anos, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) apresenta, nesta terça-feira (23), as canções da Espanha. O concerto será a partir das 19h, no teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Independência, 75), com entrada franca.

A apresentação faz parte da série que homenageia os 250 anos de Porto Alegre, destacando as etnias que compõem o mosaico cultural da capital dos gaúchos. “É uma grande alegria celebrarmos um projeto que tem formado músicos e abre oportunidades para crianças e jovens de Porto Alegre e da Região Metropolitana. A música abre novos horizontes e estimula o desenvolvimento”, afirma a presidente da OJRS, Carla Zitto.

O repertório inclui canções como “Capricho Espanhol”, de Rimsky-Korsakov, “Granada”, escrita em 1932 por Agustin Lara, e "Malagueña Salerosa", lamento amoroso de um homem rejeitado por uma mulher de Málaga, escrita por E. Leucona. A intepretação ficará a cargo dos músicos Vinícius Reis, Alexander Silveira, Isadora Gehres e Daniela Luz, que, recentemente, se apresentaram no Festival Eurochestries, um dos mais importantes da Europa. Os regentes são Telmo Jaconi e Davi Coelho.

Esta é a quarta edição dos concertos temáticos. Já foram apresentados repertórios com canções da Itália, da França e de Portugal.

Criada em 2009, a Orquestra Jovem do RS tem foco na formação musical de excelência, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes de baixa renda e integrantes da rede escolar, dos 10 aos 24 anos. Mais de mil estudantes do ensino público já passaram pela OJRS. Atualmente, com formação de orquestra sinfônica e conduzida pelo maestro Telmo Jaconi, a Orquestra conta com 150 crianças e jovens, organizados em três níveis: iniciantes, intermediários e os Avançados.

A OJRS é mantida por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) e do FUNCRIANÇA. Patrocínios e doações via Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas são fundamentais para viabilizar as atividades.

PROGRAMA

R.Korsakov – "Capricho Espanhol"

M. De Falla – "Danza Ritual Del Fuego"

A. Lara – "Granada"

G. Bizet – "Les Toreadors"

E. Leucona — "Malagueña Salerosa" (Vinícius Reis, Alexsander Silveira, Isadora Gehres e Daniela Luz)