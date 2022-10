Orquestra Jovem do RS seleciona 50 novos músicos

publicidade

Jovens interessados em música têm a oportunidade de ingressar na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS). A seleção dos novos alunos, entre 10 e 14 anos, está aberta para 50 vagas no módulo iniciante até o dia 10 de novembro.

Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados e frequentando aulas no turno da manhã em escolas da rede pública ou particular (com bolsa de estudos) e cuja renda familiar mensal não ultrapasse a 3 (três) salários mínimos. “Ao longo dos anos, a Orquestra Jovem tem sido um celeiro na formação de novos músicos. Muitos dos nossos alunos seguiram estudando música e hoje trabalham conosco, num projeto que incentiva o ensino, promove a inclusão pela música e abre novos horizontes a centenas de crianças”, afirma a presidente da OJRS, Carla Zitto.

A seleção é composta por quatro etapas: inscrição, pré-seleção, oficinas de musicalização e curso de formação musical (período de experiência). Aos jovens selecionados que ingressarem na OJRS serão fornecidos gratuitamente material pedagógico, instrumentos musicais, uniforme, lanche e transporte. As aulas são realizadas na Fundação Pão dos Pobres, à tarde.

As inscrições serão realizadas, gratuitamente, até o 10 de novembro, através do link no site da OJRS e /ou nas redes sociais da Orquestra Jovem do RS (Facebook e Instagram).