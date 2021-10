Orquestra Ouro Preto faz concerto com Ana Carolina

publicidade

Em sua terceira edição, o "Orquestra SulAmérica Sessions" é mais um encontro inédito da música brasileira. A Orquestra Ouro Preto recebe a voz marcante da cantora mineira Ana Carolina, em um repertório especial que passeia por hits de sua carreira, com releituras orquestradas. Gravado entre as montanhas de Minas, no Estúdio Sonastério, em Nova Lima, o concerto será exibido gratuitamente neste sábado, 9 de outubro, às 20h30min no canal da Orquestra Ouro Preto no YouTube.

O público vai cantar junto e matar a saudade de grandes sucessos da carreira de AnaCarolina, como "Quem de nós dois", "Combustível", "Garganta" e muitos outros. O concerto tem regência do Maestro Rodrigo Toffolo e arranjos de Paulo Malheiros. A programação conta ainda com um bate-papo descontraído do maestro com a cantora, que comemora o retorno aos palcos em sua terra natal. "É mágico poder cantar com a Orquestra Ouro Preto e o Maestro Rodrigo Toffolo num cenário paradisíaco, em Minas Gerais, minha terra natal. E mais extraordinário ainda revisitar alguns sucessos da minha carreira com novos arranjos tão lindos. Estou muito feliz com o resultado! Espero que todos os fãs assistam e amem também", completa Ana Carolina.

Patrocinado pela SulAmérica, o "Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions" é um programa mensal, que está no ar desde agosto e promove encontros do grupo com grandes nomes da música brasileira. Fernanda Takai e Diogo Nogueira foram os convidados dos meses de agosto e setembro e suas apresentações somam mais de 1 milhão de visualizações. Os próximos convidados são Alceu Valença, em novembro, e Lulu Santos, em dezembro.

Ana Carolina

Natural de Juiz de Fora, Ana Carolina é multitalentosa, atuando como cantora, compositora, arranjadora, empresária, instrumentista e artista plástica. Sua paixão pela música veio de família, com avós que eram músicos e cantavam em rádios e na igreja. Aos 12 anos descobriu sua paixão pelo violão, instrumento que aprendeu a tocar sozinha, influenciada pela admiração pelo compositor mineiro João Bosco. Chegou a cursar Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora, porém foi levada pela música a cantar em bares, até ser convidada a participar da abertura do concerto da Orquestra Internacional de Ray Conniff. Lançou seu primeiro disco em 1999, que emplacou a música "Garganta", com grande sucesso em todo Brasil. Desde então, não parou mais. Conta hoje com mais de 20 anos de carreira, que inclui 12 álbuns, seis DVDs e mais de cinco milhões de discos vendidos.

Orquestra de Ouro Preto

Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do país, completa 21 anos de atividades e se reafirma como uma orquestra de vanguarda. Sob a regência e direção artística do maestro Rodrigo Toffolo, o grupo se dedica à formação de diferentes públicos, com extensa programação nas principais salas de concerto no Brasil e no mundo, além de se destacar no número de visualizações e ouvintes das plataformas de streaming e redes sociais. Sob os signos da excelência e versatilidade, atua também em projetos sociais e educacionais que vão muito além da música, como o Núcleo de Apoio a Bandas e a Academia Orquestra Ouro Preto. Premiado nacionalmente, o grupo tem 12 trabalhos registrados em CD, 7 DVDs. Foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira em 2015, na categoria "Melhor Álbum de MPB", e indicada ao Grammy Latino 2007, como Melhor Disco Instrumental, por "Latinidade". Os discos "Latinidade - Música para as Américas", "Antônio Vivaldi - Concerto para Cordas", "The Little Prince" e "Orquestra Ouro Preto e Desvio - Ritmos Brasileiros" têm distribuição mundial pela gravadora Naxos, a mais importante do mundo dedicada à música de concerto.

Criada em 2019, a Academia Orquestra Ouro Preto é um projeto socioeducacional patrocinado pela SulAmérica que propõe o desenvolvimento técnico de músicos que já possuam conhecimento em seu instrumento, para emergir na prática da música em conjunto. Atualmente conta com 42 bolsistas, com idade entre 18 e 28 anos. Seus alunos têm em comum a paixão pela música e enxergam nela um futuro promissor como porta de entrada para a transformação de realidades sociais por meio da cultura.