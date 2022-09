"Os Fabelmans" é eleito melhor filme do Festival de Toronto em voto popular

publicidade

"Os Fabelmans", filme semi-autobiográfico de Steven Spielberg, venceu o prêmio do público no Festival de Cinema Internacional de Toronto, segundo o The Wrap. A produção, estrelada por Paul Dano e Michelle Williams, tem estreia prevista no Brasil para fevereiro de 2023.

A produção é uma espécie de drama autobiográfico de Spielberg, focando em sua infância e adolescência no Arizona. O elenco conta também com o ator Seth Rogen.

O cineasta de 75 anos coescreveu o roteiro do filme ao lado de Tony Kushner, seu colaborador em Lincoln e Amor, Sublime Amor. Este será o primeiro crédito de roteiro do premiado diretor desde A.I. Inteligência Artificial, de 2001.

A produção começa com um garoto tímido do lado de fora de um cinema indo ver seu primeiro filme, O Maior Espetáculo da Terra. A mãe o incentiva: "Filme é sonho, querido".

"É algo que obviamente venho pensando há muito tempo. Eu realmente não sabia quando ia fazer isso. Não é porque decidi me aposentar e este é o meu canto do cisne. Não acredite em nada disso", disse Spielberg no palco do festival, após a exibição do longa, em 10 de setembro.

