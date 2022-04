Os Paralamas do Sucesso hoje no Araújo Vianna

publicidade

Os Paralamas do Sucesso retorna a Porto Alegre com “Clássicos”, hoje, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A turnê pelo Estado inclui apresentações também em Caxias do Sul (dia 15), Três Passos (dia 16) e Santa Maria (dia 17). Os ingressos adquiridos para o show desta quinta-feira, que deveria ter acontecido em maio de 2021, no Salão de Atos da PUCRS, continuam valendo. Ver plataforma Sympla.

Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) estão à frente dos Paralamas do Sucesso há 39 anos. Juntos lançaram 27 discos e emplacaram dezenas de hits. Em 2021, o trio deu início ao espetáculo “Clássicos”, no qual olha para a própria história e seus sucessos.

Acompanhados de João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone), a banda tocará 31 canções da carreira – que começa pelo disco de estreia, “Cinema Mudo” (1983), e chega ao mais recente, “Sinais do Sim” (2017). O repertório contempla sucessos como “Alagados”, “Perplexo”, “O Calibre”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Óculos”, “Vital” e “Ela Disse Adeus”.