Oscar 2023: concorrentes e apostas para Melhor Direção

O crítico de cinema Marcos Santuario comenta as categorias do Oscar 2023 e os indicados em cada uma delas. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada neste domingo, dia 12, com transmissão ao vivo pela TNT e HBO Max, a partir das 21h (Brasil), direto do Dolby Theatre de Los Angeles.

Neste vídeo a categoria é Melhor Direção. Os indicados são:

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triângulo da tristeza)

Confira o vídeo abaixo: