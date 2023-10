Oscar Bessi é patrono da Feira do Livro de Barão

publicidade

Após um jejum de sete anos sem novas publicações ou participações em eventos literários, o escritor porto-alegrense, radicado em Montenegro (RS), Oscar Bessi volta aos palcos literários a partir desta quarta-feira. Colunista semanal (aos sábados) da página de Polícia do Correio do Povo desde 2010, Bessi foi escolhido como patrono da 25ª Feira do Livro e 18ª Feira da Cultura de Barão, cidade do Vale do Caí, que ocorre de hoje até sexta-feira, dia 20.

O tema do evento deste ano é “Narrativas Vivas, Vozes Literárias e Culturas”. O escritor participará de bate-papos com jovens leitores da cidade, que puderam ler as suas obras antes dos encontros. O evento, que é uma parceria da Prefeitura Municipal de Barão e do Sesc-RS, também contará com espetáculos teatrais e de dança, espaço para escritores baronenses, apresentação do Grupo Tholl, Orquestra Municipal e Grupo Instrumental de Barão, além de palestra com Eduarda Streb.

Oscar Bessi tem 53 anos e comemora em 2023 os 30 anos de sua primeira publicação em livro, quando foi selecionado em um concurso nacional de poesias. Bessi é major da Brigada Militar e comanda atualmente a Escola de formação de soldados da BM em Montenegro.