Ospa apresenta seleção de óperas de Händel

A Casa da OSPA recebe, neste sábado, um time de convidados especial para interpretar uma seleção das melhores obras de Georg Friedrich Händel. Um dos principais cravistas da América Latina, Fernando Cordella tocará o instrumento e conduzirá o espetáculo, intitulado “Händel e a Ópera Barroca”. Três grandes vozes do Rio Grande do Sul, Cintia de los Santos (soprano), Clarisse Diefenthäler (mezzo-soprano) e Flávio Leite (tenor), dividirão o palco com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). A apresentação começa às 17h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e ocupação da Casa da OSPA limitada em 300 pessoas (menos de 30% da capacidade). O ingresso pode ser trocado por 1kg de alimento não perecível.

Um dos maiores compositores do período barroco, o alemão naturalizado britânico Georg Friedrich Händel (1685-1759) é dono de uma vasta produção musical, com destaque para suas mais de 40 óperas e 21 oratórios, além de hinos e concertos. Fernando Cordella, regente e cravista especializado no período barroco, mergulhou neste repertório para criar um espetáculo original para a OSPA: “Acho que nenhum compositor na história da música soube escrever melodias tão bonitas quanto ele, e isso não sou eu que digo, foi o Mozart, que fez uma versão do ‘Messias’ de Händel”.

Para este espetáculo, a OSPA executa uma seleção de árias de cinco óperas diferentes de Händel: “Rinaldo”, “Acis and Galatea”, “Serse”, “Semele” e “Giulio Cesare in Egitto”. Cada cantor interpretará duas árias solo, além de participar de duetos. O programa está estruturado de maneira que o público tenha a sensação de ver uma única ópera, com cerca de uma hora de duração. Ao mesmo tempo, será possível adquirir uma compreensão das diferentes fases da trajetória do compositor.

O espetáculo inicia com um trecho instrumental da ópera “Rinaldo”, seguido da ária “Lascia Ch’io Pianga”, na voz de Cintia de los Santos, soprano com anos de estudo em canto barroco. “Lascia ch'io pianga, ou ‘Deixe-me chorar’, apresenta o sentido de súplica pela liberdade. ‘Rinaldo’ foi um triunfo para Händel e a ária é considerada uma das suas principais e mais populares”, explica a cantora.

A ária seguinte, “Mio cor, che mi sai dir?”, fica a cargo de Clarisse Diefenthäler, mezzo-soprano que tem se destacado como solista convidada à frente de importantes orquestras do estado. Presença frequente nas temporadas da OSPA e dos principais palcos nacionais, Flávio Leite interpreta os solos “Where'er you walk” – ária da ópera “Semele” gravada pelo célebre Enrico Caruso – e “Love sounds th’alarm”, de “Acis and Galatea”. O trio de cantores se apresenta junto na última peça do espetáculo: “Ritorni omai nel nostro core”, de “Giulio Cesare in Egitto”, uma das óperas mais famosas de Händel.