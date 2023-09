OSPA apresente concerto “O Pássaro de Fogo”, protagonizado por mulheres solistas

publicidade

Batizado em homenagem a uma grande obra de Stravinsky, o concerto “O Pássaro de Fogo” é protagonizado por quatro mulheres que são expoentes em seus campos. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) estará sob regência da italiana Teresa Satalino neste sábado, dia 16, às 17h na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1501).

Para executar uma obra de Carl Maria von Weber, a Orquestra recebe a francesa Sophie Dervaux, referência internacional do fagote. Outra peça, de Richard Strauss, reunirá sobre o palco, como solistas, a fagotista da Ospa Ange Bazzani e a clarinetista da Ospa Ariane Rovesse.

Orquestra também interpreta “O Pássaro de Fogo”, o primeiro balé que surgiu da célebre parceria entre Igor Stravinsky (1882 – 1971) e a companhia “Ballet Russes” de Sergei Diaghilev. A obra é baseada em um conto popular russo no qual um príncipe captura o “pássaro de fogo”. Com a ajuda do animal mítico, o príncipe enfrenta um rei maligno, libertando as princesas que ele mantinha em cativeiro.

Os ingressos estão disponíveis na Sympla. Também está prevista a transmissão ao vivo da performance pelo YouTube da Ospa.