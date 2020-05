Ospa Live apresenta obras de Bach, Mozart e Beethoven

publicidade

Músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) revivem a trajetória de três dos principais nomes da música de concerto neste sábado, às 17h, na 4ª edição do projeto Ospa Live, que destaca um repertório barroco e clássico, com obras de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Ludwig van Beethoven (1770-1827) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Ospa, o recital é apresentado pelos instrumentistas da orquestra: Diego Shuck Biasibetti (violoncelo), Leonardo Bock (violino) e Márcio Cecconello (violino). Eles se apresentam diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da ospa, sem a presença física de público, conforme recomendam as orientações da área de saúde. A direção artística é do maestro Evandro Matté.



Programa:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Variações Goldberg - BWV 988 (transcrição para trio de cordas)

-Ária

-Variação I a V

-Ária da Capo

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Trio de Cordas em dó menor Op.9 nº3

-Allegro con spirito

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento em Mib K.563

-Allegro