Ospa realiza concerto em homenagem ao "Dia da Consciência Negra" neste sábado (19) às 17h

Neste sábado, dia 19, às 17h, a Sala Sinfônica da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1501), em Porto Alegre, recebe o “Concerto Especial Dia da Consciência Negra”, com duas convidadas à frente da orquestra: a regente Sarah Higino e a solista Mere Oliveira. Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no YouTube.

A regente convidada Sarah Higino viaja a Porto Alegre especialmente para conduzir a orquestra por um programa marcado por grandes compositores brasileiros. Camargo Guarnieri está presente com “Dança Brasileira” e “Abertura Concertante”, que, segundo Sarah, “foram um marco na compreensão do nacional como resultante da fusão dos elementos étnicos que fazem a história deste país”. A força feminina é representada pela compositora Chiquinha Gonzaga e sua “Valsa-Saudade”. Sarah selecionou ainda peças que exprimem a religiosidade brasileira como “Quizomba”, extraída do “Maracatu de Chico Rei”, de Francisco Mignone, e “Batuque”, de Lorenzo Fernández. Antes do concerto, a própria regente conversa com o público sobre o repertório em mais uma edição do projeto Notas de Concerto – às 16h, na Sala de Recitais.



Premiada em competições de canto lírico no Brasil e no Exterior, a cantora Mere Oliveira (mezzo-soprano) se junta à orquestra para interpretar duas das mais famosas árias do repertório operístico de Saint-Saëns, e do compositor espanhol Xavier Montsalvatge. Mere comenta a importância da celebração do Mês da Consciência Negra pela Ospa: “É necessário compreender que combater a desigualdade passa, obrigatoriamente, pelo crivo da identidade negra. Esse concerto com a minha querida Ospa, com quem já tive o privilégio de atuar anteriormente, reforça a necessidade de darmos o protagonismo aos artistas negros que impactam nossa Cultura, e demonstrar que não é somente o discurso, mas sobretudo a prática que nos conduz a uma sociedade equitária e antirracista”.



O concerto também homenageia a Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora, instituição centenária que é referência nacional da Cultura Negra.