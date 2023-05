Pâmela Amaro representará o samba gaúcho em premiações no Rio e Brasília

publicidade

A artista Pâmela Amaro e seu empresário e diretor artístico Tiago Souza embarcam para Rio de Janeiro e Brasília para duas premiações importantes no Brasil. A sambista de Porto Alegre foi convidada a prestigiar a cerimônia do Prêmio da Música Brasileira (RJ) e depois concorre como autora no Prêmio Profissionais da Música (DF).

Com a última edição realizada em 2019, o Prêmio da Música Brasileira (RJ) retoma as suas atividades em 2023 na 30ª edição que homenageia a sambista Alcione. A cerimônia acontecerá no dia 31 de maio no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

No dia 1º de junho, Pâmela e Tiago embarcam para Brasília para participar da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música, no qual a artista é finalista na categoria "Autora de música e letra" pela Região Sul. O prêmio brasiliense homenageará Lia de Itamaracá, Renato Matos e Chico Science. Esta edição registra ainda a participação de artistas gaúchos,como 50 Tons de Pretas, Thiago Ramil e Nina Nicolaiewsky.

Em Brasília, a 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música será no Museu Nacional da República em Brasília, entre os dias 1º e 4 de junho.

Pamêla lançou o álbum "Samba às Avessas" em 2022.

Veja Também