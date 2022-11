Pétala vence Prova de Fogo e garante Lampião do Poder | A Fazenda 14

publicidade

Na Prova de Fogo desta semana, a missão era desenrolar cinco carretéis gigantes para liberar uma peça do quebra-cabeça. Quem montasse no menor tempo, ganhava. Pétala fez o melhor tempo contra André e Kerline e garantiu o Lampião do Poder!

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.