P1Harmony celebra a versatilidade performática em Porto Alegre

Foi entre nuvens de fumaça e elaborados efeitos de iluminação que o sexteto sul-coreano fez uma impactante entrada no palco para arrancar gritos estridentes dos P1eces — nome oficial do fandom do P1Harmony — que aguardavam ansiosamente a apresentação do boygroup na noite de domingo (23) no Pepsi On Stage.

A enérgica “Look At Me Now”, que mostra uma interessante combinação de características batidas de hip-hop com rockeiros riffs de guitarra, foi a escolhida para dar início ao show. Enquanto o público acompanhava a letra da música com os brilhantes lightsticks em mãos, Keeho (líder e vocalista principal), Theo (rapper principal), Jiung (vocalista e dançarino), InTak (rapper e dançarino), Soul (dançarino principal e vocalista) e Jongseob (rapper e vocalista) performavam de maneira intensa e carismática — ainda que sem perder de vista o conceito estético que ligeiramente perpassa a imagem de bad boys e a narrativa do universo do grupo que contém elementos clássicos de ficção científica, multiverso e super-heróis.

Vestidos de forma combinada nas cores pretas e vermelhas, P1Harmony entrega a sequência arrebatadora com o sucesso “Back Down” — e fez todo mundo dançar e cantar alto o pegajoso refrão ao ponto de sobrepor as seis vozes dos membros — e, logo depois, a surpreendentemente experimental “Scared”. Aqui, além da impressionante sincronia das coreografias, o contraste de vocais melódicos com raps intensos chama a atenção pela versatilidade dos talentos individuais dos jovens idols.

O grupo, que está prestes a completar três anos de carreira, fez a sua estreia no momento mais crítico da pandemia e, de lá para cá, concluiu com maestria o seu próprio arco de redenção: superou todos obstáculos da quarentena e as transformações da indústria do k-pop e, atualmente, é, definitivamente, um dos mais populares e relevantes boygroups da quarta geração do gênero musical sul-coreano.

Com idades que variam entre 17 e 21 anos, os integrantes já assinam uma extensa discografia fundamentada em cinco EPs, oito videoclipes e um filme — e, agora, na segunda turnê mundial, provam de uma vez por todas que conquistaram o tão cobiçado nível de fenômeno global.

E se ainda resta qualquer espaço para desconfiar se o k-pop é capaz de quebrar todas as barreiras culturais, geográficas e linguísticas, o P1Harmony evidencia que, de fato, não é somente possível — mas também testemunhável. Os fãs que se empenharam passionalmente para arriscar cantar em coreano, ganharam um presente especial: o grupo fielmente se comprometeu a falar português, em frases como “Te amo”, “Vamos enlouquecer hoje?”, “Vocês sabem se divertir” e, em alguns momentos, até tentaram formular diálogos.

2023 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : P1ONEER] IN PORTO ALEGRE



PORTO ALEGRE에서 열린 우리만의 Party🎉

다음 공연은 더 뜨겁게 달궈보아요🔥

Our very own Party held in PORTO ALEGRE🎉

Let's burn it up more on the next concert🔥#P1Harmony #피원하모니 #P1H #P1ustage_H #P1ONEER pic.twitter.com/UqIKI2Nz4h — P1Harmony official (@P1H_official) July 24, 2023

Por mais que o destaque da sonoridade do P1Harmony seja a mistura de hip-hop com pop performados de maneira agitada e poderosa — com "That's It", "End It", "Black Hole" —, o grupo também apresenta um lado mais emotivo e introspectivo com a canção “Me Too”.

E depois de transitar por diferentes nuances sonoras, o grupo também faz questão de que cada integrante brilhe e exponha seus talentos individuais em performances solos. Começando com o ato mais direcionado para os vocais, Theo, com seu timbre angelical, fez um incrível cover da canção “21” do DEAN, seguido de Soul, que cantou “Hug Me” de Jung Joonil. Além das músicas coreanas, também sobrou tempo para Keeho fazer a sua versão autoral do grande hit “Deja Vu” de Beyoncé.

Com o foco mais para as danças, o cover de “Love Never Felt So Good”, parceira de Michael Jackson com Justin Timberlake, ganha uma nova perspectiva com a coreografia executada por Keeho, Jiung e Soul.

Para finalizar, InTak e Jongseob sobem ao palco para a estonteante e intensa performance de rap — que, por vezes, até parece uma batalha de rimas.

Já se aproximando para a última parte do show, o P1Harmony retorna ao palco para, novamente, transitar entre o hip-hop e o pop de “Secret Sauce” e “Follow Me” e, depois, para os números mais suaves (e fofos) de “Gotta Get Back” e “Love Me For Me”. Os maiores hits do grupo vieram na sequência final — “Doom Du Doom”, “Jump” e “Do It Like This” — que fez todos os presentes no Pepsi On Stage se renderam as danças, gritos e pulos.

Nos dois encores, o grupo alterna as canções “Breakthrough”, “Spreaker”, “Swagger”, “BFF (Best Friends Forever) e “AYAYA” com momentos de conversa e brincadeiras com os fãs.

Em sua primeira passagem pelo Brasil — além de Porto Alegre, o grupo também se apresentou em São Paulo —, P1Harmony provou toda a sua versatilidade performática no palco para uma legião de fãs apaixonados. E que, com toda a certeza, tanto o fandom quanto o grupo, aguardam ansiosamente para o reencontro em solo brasileiro.