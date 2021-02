Pabllo Vittar fará live de carnaval com mais de 12 horas de duração

publicidade

Para quem pensou que a folia on-line do carnaval tinha acabado, a cantora Pabllo Vittar anunciou uma live do Bloco da Pabllo neste sábado, dia 20, a partir das 12h, na plataforma Twitch, dentro do canal PVTV, seguindo todas as normas de segurança.

A transmissão, que terá mais de doze horas de duração, também vai contar com diversos convidados. Entre as festas e DJs confirmados, estão: Chacoalha Bichona representada por Sasha Vilela, BATEKOO representado por Rafael Balera e Fresh Prince da Bahia, Milian Dolla, Amyk, Raquel Mathias, Gorky, Zebu e Maffalda.

"Infelizmente este ano por conta da pandemia não conseguimos nos reunir presencialmente para celebrarmos esta data que é tão especial para nós brasileiros. Para não deixar a data passar em branco, decidi reunir uma galera que eu amo para uma live na Twitch", contou a artista.

"A intenção principal é levar um pouco de festa e alegria para a galera que está em casa de maneira segura. Estou muito feliz e animada e espero que todos recebam essa energia positiva de casa", completou Vittar.

Além de apresentar toda a programação, Pabllo também irá cantar diversos hits da sua carreira e que sempre a acompanharam nos blocos de carnaval. A parceria da cantora e a plataforma começou no fim do ano passado, e até agora diversas lives já foram feitas.

No mês passado, a artista foi indicada ao GLAAD Awards nos Estados Unidos, uma premiação que visa incentivar e homenagear destaques da comunidade LGBTQIA+ no meio pop. Na categoria Melhor Artista Musical por conta do álbum 111, ela concorre com nomes como Lady Gaga, Miley Cyrus e Sam Smith. Os vencedores serão anunciados em cerimônia virtual, em abril.