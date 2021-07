Palco Giratório Sesc terá como foco a valorização das trajetórias de grupos de artes cênicas

publicidade

Reforçando a importância da continuidade e resistência e trajetória dos grupos de artes cênicas no Brasil, a 15ª edição do Palco Giratório Sesc em Porto Alegre ocorre de 30 de setembro a 16 de outubro, com espetáculos transmitidos ao vivo de todas as regiões do Brasil e atividades formativas realizadas por meio de plataformas virtuais. Além deste período, a partir de novembro o projeto terá continuidade nas Unidades do Sesc/RS, por meio de residências artísticas, debates e oficinas on-line. Dois espetáculos gaúchos estão confirmados na programação nacional do Palco Giratório: "Ícaro", monólogo escrito, produzido e encenado por Luciano Mallmann; e "Macbeth e o Reino Sombrio: Shakespeare para Criança"s, do Coletivo Órbita.

A agenda de apresentações será composta por conceituados grupos da cena no país, que foram selecionados pela curadoria nacional para circulação em 2020, e por espetáculos e ações locais pontuais, mantendo a diversidade e pluralidade de propostas. Já as atividades formativas têm como prioridade a articulação de debates sobre arte, cultura e as possibilidades do momento, além da promoção de reuniões entre artistas e públicos, ressaltando a potência dos encontros e das relações humanas a partir das artes. Estão sendo consideradas, ainda, intervenções e ações presenciais, caso o cenário seja favorável. A programação completa será divulgada em breve.

Em um momento de dificuldades para quem vive da cultura, o objetivo principal desta edição é valorizar as pessoas que construíram a história das artes cênicas e aqueles que seguem realizando pesquisa, produção e circulação, com o propósito de potencializar, desenvolver e construir uma extensa cadeia de profissionais que movimentam a economia do país. “É de extrema importância instigar a reflexão sobre a necessidade de olhar para a história construída até aqui por todos esses coletivos, ressaltar as pesquisas desenvolvidas por esses no campo das artes e a construção de linguagens e de obras artísticas que fazem parte das histórias de muitos espectadores”, explica a coordenadora de Artes Cênicas Sesc/RS, Jane Schoninger.

Reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão e intercâmbio das artes cênicas, desde 1998 o Palco Giratório Sesc intensifica a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros e promove a troca de experiências por meio de uma vasta programação de oficinas, festivais, mesas-redondas e palestras. Neste momento, não sendo possível a circulação de pessoas, instiga-se a continuidade da circulação dos pensamentos, dos fazeres, das experiências e das perspectivas através de encontros virtuais. Artistas e públicos de diferentes regiões do País estarão conectados em salas virtuais para dialogar sobre essa história.