Palco Virtual segue no fim de semana

O Palco Virtual, do Itaú Cultural, tem dois shows ao vivo e online hoje e amanhã, 20h, pelo itaucultural.org.br. No sábado, a cantora, violonista e guitarrista paulistana, Lucinha Turnbull (foto) mostra canções autorais do disco “Aroma”, com universo rítmico que transita entre a influência folk britânica e a miscelânea cultural da música brasileira. No domingo, Ceumar mostra repertório, em voz e violão, com canções dos 20 anos de carreira, desde o álbum “Dindinha” (1999) até o mais recente, “Espiral” (2019). Com sete discos de estúdio, que incluem um ao vivo gravado em Amsterdam, a cantora e compositora interliga músicas tradicionais brasileiras com sonoridades contemporâneas, assim como se mescla à pesquisa de músicas étnicas.

Na semana seguinte, entre 29 de abril e 2 de maio (quinta-feira a domingo), a música continua pautando a programação ao vivo do Palco Virtual. Começa com a apresentação do premiado pianista e compositor Andre Mehmari. No dia seguinte é a vez de Lazzo Matumbi, considerado uma das vozes mais marcantes da música afro-brasileira. O final de semana inicia com o show da cantora e compositora santista, Tulipa Ruiz. Por fim, no domingo, a apresentação fica por conta do compositor e violeiro caipira, Chico Lobo.