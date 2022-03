Palestra 'A Pós-verdade à luz da psicanálise' é realizada neste sábado

publicidade

O que é a pós-verdade? Qual a relação com as fake news? Como ela impacta em nossas vidas? Qual a relação dela com a guerra? Como entender o que estamos vivendo? A psicanálise pode oferecer algumas ideias sobre o tema.

A psicanalista israelense Shlomit Yadlin-Gadot é a convidada da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (SPPA) para refletir sobre estas e outras questões, em sua atividade inaugural do ano científico “Pós-verdade na cultura atual“, que ocorrerá neste sábado, das 10h às 12h. De formato on-line (plataforma Zoom da SPPA) o evento é gratuito para alcançar o maior número de pessoas dada a relevância do tema e a urgência em ser discutido. Mais informações no site www.sppa.org.br

Quem é a palestrante?

Gadot é psicóloga clínica e leciona no Instituto de Psicanálise Contemporânea de Tel Aviv (TAICP). É professora e supervisora no Programa de Estudos Interdisciplinares da Faculdade de Humanidades e nos programas de Doutorado e de Psicoterapia da Escola de Psicoterapia da Escola Sackler de Medicina na Universidade de Tel Aviv.

Escreve e leciona sobre Freud, Lacan e Verdade, integrando perspectivas da psicanálise, filosofia e de estudos culturais. Seu livro "Truth Matters: Theory and Practice in Psychoanalysis" foi publicado pela editora Brill em 2016.