"Para-choque se soltou e rasgou pneu", diz motorista de ônibus que levava dupla Conrado e Aleksandro

O motorista do ônibus que tombou na rodovia da Régis Bittencourt, no interior de São Paulo, matando o cantor Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado, informou à Polícia Civil que o para-choque do veículo se soltou por causa de um desnível na estrada, rasgando um dos pneus. Em função disso, ele perdeu o controle da direção.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Guilherme Miletta, da Record TV, o condutor prestou depoimento no pronto-socorro de Juquiá, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, onde está hospitalizado. O ônibus saiu da pista, caiu no canteiro central e tombou. As declarações coincidem com as informações passadas pelo segurança da banda, que estava próximo ao motorista.

O motorista, que tem 32 anos de experiência na profissão, relatou ainda às autoridades que respeitava a velocidade de 80 quilômetros por hora e não fazia ultrapassagem no momento do acidente e que não estava chovendo. A reportagem apurou que ele não é o motorista titular da banda. O condutor não teve ferimentos graves e deve receber alta neste domingo.

Outras vítimas, que estavam no pronto-socorro de Juquiá, estão prestando depoimento na delegacia de Miracatu, cidade vizinha, na noite deste sábado, a fim de esclarecer a dinâmica do acidente.

