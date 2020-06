Para fãs de Raul Seixas de todas as gerações

publicidade

A vida e obra de Raul Seixas apresentada em forma de musical infantil é o mote de “Raulzito Beleza – Raul Seixas para Crianças”, uma boa atração para todas as gerações, com apresentação neste domingo, às 16h, pelo projeto Grandes Músicos para Pequenos. A iniciativa, que teve início em junho, com “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças” (2015) é composta por trechos pré-gravados de musicais infantis e quadros inéditos com possibilidade de interação dos telespectadores. A transmissão ocorre pelo Facebook, Instagram e Youtube do Diversão em Cena.

Com direção geral de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, que faz o papel de protagonista, “Raulzito Beleza – Raul Seixas para Crianças” foi vencedor do Musical Rio 2019, como Melhor Espetáculo Infantil, tendo recebido outras três indicações. O espetáculo se inspira na infância e em grandes sucessos da carreira de Raul Seixas para contar a história de um menino que era criativo demais, a ponto de sua falta de atenção ao mundo real atrapalhá-lo na escola. A falta de foco e o excesso de energia de Raulzito trazem à cena questionamentos sobre a rotina e o tratamento de crianças que apresentam traços de hiperatividade e déficit de atenção (TDAH). A peça é embalada por grandes sucessos do artista, como “Maluco Beleza”, “Gita”, “Mosca na Sopa”, “Como Vovó Já Dizia (Óculos Escuros)” e “O Carimbador Maluco (Plunct Plact Zuuum)”.

“Agora, temos mais um canal de interação com as famílias que acompanham o projeto. Com os teatros fechados, é importante que se criem atividades virtuais atraentes que estimulem as crianças. Nosso objetivo é iniciar uma nova fase, com conteúdos audiovisuais elaborados para unir todas as gerações”, explica Diego Morais. Contemplado na Categoria Especial no Prêmio CBTIJ de Teatro Infantil 2016 pela sua relevância ao teatro infantil, o projeto Grandes Músicos para Pequenos visa apresentar a trajetória de importantes compositores para as novas gerações. Assistido por quase 200 mil pessoas, seus espetáculos somam juntos 13 prêmios de teatro infantil, entre outras 42 indicações. Também no seu repertório, “O Menino das Marchinhas – Braguinha para Crianças”, que estreou em 2016; “Bituca – Milton Nascimento para Crianças”, de 2017 e “Tropicalinha – Caetano e Gil para Crianças”, de 2018, que ganhará apresentação on-line no próximo dia 12 de julho.