Para melhor entender o universo circense

Para o lançamento do livro “Almanaque do Circo” será promovida nesta segunda-feira, dia 9, uma live, às 18h, com a escritora Angela Carneiro e ator e acrobata Cláudio Baltar, no canal do YouTube da Estufa de Ideias (www.youtube.com/c/EstufadeIdeias). Também haverá uma performance dos artistas Cesar Tavares e Julia Schaeffer, os palhaços Invólucro e Shei-lá, do grupo Roda de Palhaço.

“O Almanaque do Circo”, com texto de Angela Carneiro e pesquisa de Baltar, conta a história do circo no Brasil e no mundo por meio de conversas descontraídas entre a jovem Felipa e seu bisavô Felisberto. Está ilustrado com colagens criadas pela designer Giulia Buratta e estará disponível gratuitamente para leitura on-line, na plataforma Issuu, no perfil A Coisa Toda Produções (issuu.com/acoisatodaproducoesartisticas).



Para tratar de circo, a narrativa traz a jovem Felipa que quer ser engenheira, estuda para as provas do ENEM, gosta de passear com as amigas, ir ao cinema, namorar, postar selfies nas redes sociais. Felipa nasceu e cresceu num circo. Como muitas famílias circenses que migraram da Europa para o Brasil a partir dos anos 1830, seus tataravós artistas vieram de Portugal. Depois que o circo de sua família fechou, ela foi morar com seu bisavô Felisberto, a quem ela chamava carinhosamente de Bivô, um palhaço, mestre de cerimônias e domador de feras.



Angela Carneiro leva para suas obras questões com as quais os jovens se identificam. “São dramas reais que falam de amor, solidariedade, aceitação e superação das dificuldades”, diz. Ela conta que resgatou lembranças da sua infância, como a do famoso palhaço Carequinha em programas de TV. Ela é escritora de livros infantojuvenis desde 1990, tendo publicado mais de 35 títulos neste segmento e recebido o Prêmio Jabuti em 1993 por seu romance “Caixa Postal 1989”. Pela Editora Cintra, publicou o seu primeiro romance para adultos, “Café com Biscoitos”, e o livro de contos e crônicas “Quarentena Crônica”.



A pesquisa ficou a cargo de Claudio Baltar, que por 20 anos fez parte da Intrépida Trupe, como ator-acrobata, professor de acrobacia, diretor técnico e diretor artístico. “O circo é uma paixão e continua vivo. O circo vai resistir e se reinventar sempre”, acredita ele. Durante sua trajetória artística, Baltar fez diversos cursos e espetáculos, destacando-se em sua pesquisa na busca de um teatro físico que, além da palavra, prima pelas imagens e movimento. Como diretor técnico realiza um trabalho de pesquisa que busca novas possibilidades na área de engenharia circense.



O livro apresenta a trajetória do circo em 18 capítulos, entremeada com a história de uma família circense fictícia que dialoga com episódios reais da história do circo. Apesar de não ser um almanaque convencional, traz muitas curiosidades no enredo e destacadas nos boxes ilustrados, batizados como “Você sabia?”. Ali, o leitor pode ficar sabendo que são muitas as classificações e denominações atribuídas ao circo ao longo da história: circo de cavalinhos, circo mambembe, circo-teatro, circo de variedades, circo rodeio, circo americano, entre outras.