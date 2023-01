Paris Hilton imita a Barbie durante viagem às Bahamas, e fãs se derretem: "Tão linda"

publicidade

Paris Hilton, de 41 anos, resolveu imitar a Barbie ao fazer uma parada em uma casa toda decorada no estilo da boneca. O imóvel está localizado em Harbor Island, nas Bahamas, para onde a socialite viajou na companhia do marido, Carter Reum.

Paris já estava com um look todo alinhado com a tendência Barbiecore, que, como o próprio nome sugere, é inspirada na Barbie, e tem a cor rosa como marca principal do visual. Ela compartilhou fotos do momento nas redes sociais.

"Me sentindo em casa nesse momento Barbiecore da minha viagem para as Bahamas!", escreveu a amiga de Britney Spears na legenda da publicação.

"Você é tão linda que me faz querer usar rosa", afirmou uma internauta. "Paris deveria interpretar a Barbie no filme", opinou outra, em referência ao live-action que estreia no dia 20 de julho nos cinemas, com Margot Robbie no papel principal. "Barbie da vida real", disse uma terceira.

O estilo Barbiecore está em alta novamente e tem sido usado por várias famosas, como Bruna Marquezine, Iza e Gkay. Veja mais detalhes na galeria abaixo.

Veja a publicação de Paris Hilton: