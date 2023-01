Parque Pontal apresenta Jota Pê Rocha neste domingo, dia 15

publicidade

Neste domingo, dia 15, a partir das 18h, acontece o show de Jota Pê Rocha no Parque Pontal (av. Padre Cacique, 2893), em Porto Alegre. O músico promete apresentar releituras de artistas consagrados da música brasileira como Djavan, Gilberto Gil, Alceu Valença, misturando releituras de artistas da nova MPB como Emicida, Lagum, Natiruts, além de canções próprias. “Será um show que vai unir as boas vibrações do reggae com a MPB”, antecipa o cantor, que acredita na máxima que diz que “a arte existe porque a vida por si só não basta”.

*Se chover, o evento será transferido para uma nova data. Informações no @pontalshoppingoficial.

Parque Pontal

Com seus 29 mil m² de área verde, o Parque Pontal chega com a proposta de fazer um convite não só aos porto-alegrenses, mas a todos que passam pela orla do Guaíba: se conectar com a natureza em busca de qualidade de vida e contemplação.

O parque público tem pistas para caminhadas, áreas e equipamentos diversos para fitness ao ar livre, ginástica para a melhor idade e atividades físicas em geral, grandes gramados, mirantes para apreciação da natureza, píer sobre o rio, 700 metros de orla, e algumas escadarias para contemplação do famoso pôr do sol do Guaíba. Conta, ainda, com uma maquete que permitirá a visualização de como era a fábrica do Estaleiro Só que existia no local, resgatando parte da história de Porto Alegre da década de 50, que também poderá ser acessada através de QR Codes adicionados em alguns painéis.

A interação com o público infantil é um dos pontos fortes do Parque Pontal. As crianças podem brincar com um puzzle naval, um navio “afundado” e playground temático: uma área com brinquedos infantis, que recebeu tratamento especial com piso de borracha reciclada de pneus. Para registrar os bons momentos, pontos para selfies estão à disposição dos visitantes.

O novo espaço de lazer dos gaúchos tem bicicletário, estacionamento coberto, bancos, lixeiras e modernos sanitários. E para quem for aproveitar o final de tarde, a iluminação e a segurança, com câmeras interligadas ao centro de comando da Prefeitura de Porto Alegre cobrem toda a área. Também há um ponto fixo para viatura da Brigada Militar e Guarda Municipal.

Em evidência, um marco prende a atenção das pessoas: o “Monumento Inter-religioso”, 100% financiado pela ONG KAICIID – Dialogue Centre. Idealizado pelo rabino Guershon Kwasniewski e assinada pela artista Ivone de Fátima Torzeschi, a escultura com mais de 750kg representa duas mãos em sinal de reza e meditação, apoiadas acima de um globo terrestre com os símbolos de várias religiões e a palavra Paz em diferentes línguas.

As árvores nativas do parque receberam complementação vegetal, acompanhando os caminhos tortuosos do terreno litorâneo. Para dar maior durabilidade aos dois píeres, que terão ampla circulação de pessoas, foi realizado um tratamento especial e adicionada uma proteção lateral, os guarda-corpos. Os cabeços de amarração dos navios, carinhosamente chamados de shreks, foram originalmente preservados, tal qual existiam na época do Estaleiro Só. Outra contrapartida dada à cidade pelos investidores do Pontal é a Rua Dr. Lya Pires, construída entre o parque e o empreendimento.

Construído com recursos privados dos empreendedores do Complexo Pontal (SVB Par, Melnick e Leroy Merlin), o Parque Pontal foi inaugurado no dia 26 de novembro, com a cerimônia oficial de doação da área à Prefeitura de Porto Alegre.

O gerente de Marketing da SVB Par, Dan Berger, destaca que 2023 será um ano de muitas atividades no Parque Pontal. “O lazer e o entretenimento estão no DNA do complexo Pontal”, afirma ele, que completa: “Criar uma agenda cultural permanente no parque é um dos objetivos que vamos trabalhar para consolidar”.