Parrerito, do Trio Parada Dura, morre por complicações da covid-19

publicidade

Eduardo Borges, o Parrerito, do grupo Trio Parada Dura, morreu neste domingo (13), aos 67 anos, por complicações da covid-19. A informação foi confirmada pela equipe do artista por meio de nota oficial.

"Familiares e a equipe Trio Parada Dura agradecem todas as correntes de orações e fé formadas durante a luta de Parrerito pela vida. Elas mostraram o quanto ele era tão querido e estimado por todos. E é desta forma que vamos sempre lembrar dele", diz o comunicado.

Há 16 dias, o cantor deu entrada no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com sintomas de covid-19 —doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus. No entanto, por pertencer ao chamado grupo de risco, foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade, mas não resistiu.

Carreira

Parrerito era a voz principal do Trio Parada Dura, um dos mais importantes nomes da música sertaneja no Brasil. O artista entrou provisoriamente para o grupo em 1982, para substituir o irmão, Barrerito, que, à época, sofreu um acidente aéreo e ficou paraplégico. Tempos depois, com a saída do irmão, ele assumiria de vez seu lugar no conjunto musical.

Ao longo de décadas de carreira, o grupo acumulou mais de 30 álbuns, entre eles: Nos Braços do Povo, De Ontem Pra Hoje, Palavra de Honra e Gigante Iluminado.

Leia na íntegra o comunicado oficial

É com muita tristeza e o coração apertado que informamos o falecimento do cantor Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, neste domingo, 13 de setembro, em Belo Horizonte (MG). Voz principal do Trio Parada Dura, Parrerito morreu por volta das 22h após complicações causadas pela Covid-19.

Parrerito foi internado há 16 dias no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), com sintomas do novo coronavírus e, por ser do grupo de risco pela idade e diabético, precisou ser mantido na UTI em estado grave. Batalhou muito, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença.

Familiares e a equipe Trio Parada Dura agradecem todas as correntes de orações e fé formadas durante a luta de Parrerito pela vida. Elas mostraram o quanto ele era tão querido e estimado por todos. E é desta forma que vamos sempre lembrar dele.

Igual a andorinha, Parrerito parte voando e deixa um Brasil inteiro já com saudade de sua voz que por quase quatro décadas marcou gerações no Trio Parada Dura. Ficará para sempre em nossos corações e na memória da música sertaneja. Parrerito deixa mulher, filhas e netas que eram sua grande paixão. Vai com Deus, Parrerito! Sentiremos muito sua falta.