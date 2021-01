"Partida” ganha exibição hoje no Canal Brasil

publicidade

O premiado documentário “Partida”, dirigido por Caco Ciocler, que assina a produção com Beto Amaral, estreia no Canal Brasil hoje, às 20h15min. Recentemente o filme ganhou o prêmio de Melhor Filme no Porto/Post/Doc, em Portugal. O longa já foi selecionado para oito festivais internacionais e é uma produção da Cisma Produções (“Vazante”, “O Banquete”, “Insolação”), em coprodução com a Zumbi Post e distribuição da Pandora Filmes.

Diante do resultado da última eleição no Brasil, uma atriz decide candidatar-se à presidência da república e se juntar a uma trupe em uma viagem apaixonada em defesa de uma utopia: tentar passar a virada do ano nos braços de sua maior inspiração política, o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica. No elenco estão Georgette Fadel, Léo Steinbruch, Paula Cesari, Caco Ciocler, Vasco Pimentel, Sarah Lessa, Jefferson dos Reis, Julia Zakia, Beto Amaral, Manoela Rabinovitch, Ivan Drukier Waintrob, Luiza Zakia.

O filme também poderá ser visto nos próximos dias 10 (domingo), às 5h20; 14 (quinta), às 14h; e 26 (terça), às 18h15min.