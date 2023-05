Passado de Julieta Venegas presente no palco do Teatro do Bourbon Country

publicidade

A pandemia de Covid-19 foi pródiga em ensinamentos para todos que viveram o confinamento. Para artistas como a cantora, compositora e multi-instrumentista Julieta Venegas, de 53 anos, o isolamento provocou reflexões sobre tudo o que foi vivido, o passado com os seus erros e acertos. O disco “Tu Historia” foi lançado em 2022, e a turnê de lançamento que passou por países como Estados Unidos, México, Colômbia, Espanha, Uruguai, Argentina e Chile, chega a Porto Alegre hoje, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose 100), em Porto Alegre. Ingressos pelo uhuu.com e na bilheteria do Teatro.

Sobre o título do disco, Julieta diz que escolheu “Tu Historia” porque para ela o reconhecimento do passado como parte de cada um. “Muitas vezes por pudor a gente acaba não falando do passado, com os seus erros e acertos, por pudor ou vergonha. Tudo o que gente constrói acaba sendo positivo. Eu sempre briguei muito com o passado, mas agora acredito nos ensinamentos do que vivi”, conta.

O álbum caiu nas graças do público com músicas com muita reflexão e existencialismo, em canções como a própria “Tu Hisoria”, “Mismo Amor”, “Caminar Sola”, “En Tu Orilla”, “Te Encontré”, “La Nostalgia” e “Brillaremos”, que fazem parte do setlist do show. “Todos os meus discos são reflexivos. Minha maneira de escrever sempre tem a ver com alguma reflexão e com ‘Tu Historia’ não foi diferente. Não tinha intenção de fazer um disco, mas com a pandemia, fiquei angustiada como todas as pessoas e resolvi colocar o que sentia nas canções e depois resolvi gravá-las”, relata.

Ainda sobre o disco, a cantante fala da parceria com Alex Anwandter, amigo de muitos anos, que a fez experimentar diferentes sons e ritmos e a fez chegar ao tom ideal para deixar o disco bem redondo.

Turnê

“A turnê que estamos levando a Porto Alegre nós decidimos focar com a coluna vertebral do disco ‘Tu Historia’ e colocar músicas de todos os meus discos. Eu revesti e rearranjei algumas canções para ficarem mais próximas do disco atual, com um contraste de sons mais acústicos com sintetizadores. Há como uma releitura das canções mais antigas”, projeta.

O público de Porto Alegre sempre foi diferenciado na visão de Julieta. Em entrevista concedida a mim em 2013, ela disse que é a cidade do Brasil que tem mais interesse pela música em espanhol. Nesta entrevista, ela falou novamente sobre o tema: “É incrível que nesta parte do Brasil haja uma das coisas que eu mais gosto no mundo que é o compartilhar o mate (chimarrão), hábito aqui em Buenos Aires onde vivo”, diz.

Fora de cena, Julieta fala que se dedica a sua filha de 11 anos, Simona, e também gosta de estar com amigos, frequentar shows e atividades culturais. “Recentemente visitei a Feira do Livro de Buenos Aires, que é uma das maiores da América Latina, junto com a de Guadalajara, em meu país”, finaliza.

Confira entrevista: