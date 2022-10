Passeio sonoro das cordas à percussão em Porto Alegre

publicidade

Atrações musicais em diferentes estilos estão nos palcos de Porto Alegre. “Fragmentos do Tempo” dá nome ao show gratuito que reúne dois grandes nomes da percussão: Fernando do Ó e Giovanni Berti. A dupla se apresenta nesta quinta-feira, às 18h30min, dentro da programação do projeto Mistura Fina, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n°).

Uma conversa entre cordas é a proposta do show de estreia do duo Júlia Pezzi & Rafael Lopes, que também ocorre nesta quinta-feira, às 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), bairro Farroupilha. Ela, no contrabaixo, e ele, nas guitarras, passeiam por um repertório que une jazz e música brasileira a partir de arranjos originais e da produção autoral da dupla.

No Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307), Glória Iriart faz show de lançamento do CD “Aldeia”, hoje, às 19h. A cantora, que começou menina em programas como “O Clube do Guri” e “A Grande Chance”, teve carreira no Centro do país e agora está lançando seu mais novo trabalho. Com o coração aquecido por todas as conquistas e memórias do passado e o olhar no futuro, Glória pode se orgulhar de uma vida inteira dedicada ao ofício de cantar e dividir com compositores, instrumentistas e outros cantores, os palcos do Brasil e do mundo. A experiência de mais de 50 anos de carreira faz de Glória uma das mais respeitadas artistas da “velha guarda” gaúcha. A artista, uma legítima representante das chamadas “cantoras do rádio”, mostra que está mais ativa do que nunca. No show, a banda que acompanhará a artista tem na direção musical, arranjos e teclados Jjonis Vidal; na bateria, Bebeto Mohr; no sax, João Cândido; no baixo, Salvador Touguinha e na guitarra, Jefferson Marx.

Flu & Carlinhos Carneiro e Lucifer Kabra fazem shows no “Ocidente Acústico”, do Bar Ocidente (João Telles esquina com Osvaldo Aranha), a partir das 21h. Flu & Carlinhos Carneiro, acompanhados de Bruno Neves e Julio Porto, fazem show de lançamento do seu segundo single, a canção “Eu Quero Morar no Canal Off”, que chega em todas plataformas amanhã. Lucifer Kabra, novo nome do personagem musical porto-alegrense Lufe Bollini, que mora em São Paulo, volta à Capital gaúcha para lançar álbum “Kabraokê”, pelo selo paulistano Maxilar Music.