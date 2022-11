Pata de Elefante celebra 20 anos com disco e show

publicidade

A Pata de Elefante, uma das bandas de rock instrumental mais longevas do cenário rock do Rio Grande do Sul, celebra seus 20 anos de vida com lançamento de disco e show.

"Novas Aventuras” é um lançamento internacional da gravadora Worldhaus Music e estará disponível em todas as plataformas de streaming digital, a partir de 8 de dezembro, dia em que a Pata de Elefante fará show de lançamento no Ocidente (João Telles esquina com a Osvaldo Aranha), às 21h, dentro do projeto Ocidente Acústico. Ingressos pela Sympla.

O quinto disco da Pata de Elefante vem com novidades, começando pelo novo integrante da banda: Reynaldo Migliavacca Neto (AKA Reynas, Miggy), figura conhecida do rock gaúcho que passou uma temporada na Inglaterra, onde tocou na banda de Charly Coombes. Reynaldo assume as baquetas da banda e se soma a Gabriel Guedes e Daniel Mossmann, que se revezam nas guitarras e baixos e assinam a produção do disco.

Participaram do projeto Miriã Moreira Farias no violino, Marcelo Granja no baixo de uma música, Vicente Guedes nas percussões, Ronaldo Pereira no saxofone, Luciano Leães e Pedro Petracco, órgãos, e Murilo Moura e Paulo Kishimoto nos teclados. O disco foi gravado em diversos estúdios, mas principalmente no Studio Rock, de Paulo Arcari, no estúdio Grita Music, de Marcelo Granja, e no Estúdio Marmita, de Júlio Porto, que foi o responsável pela mixagem. A masterização foi feita pelo “duas-vezes vencedor” do Grammy, Camilo F Silva, nos Estados Unidos.

Capa com conceito artístico de Luciana Siebert e design e finalização de Leo Lage.