Patrulha do Samba grava DVD ao vivo no Pelourinho com É o Tchan, Molejo, Thiago Martins e Tatau

A banda baiana Patrulha do Samba, que despontou no cenário musical no final da década de 90 e conquistou o Brasil, vai comemorar essa história na próxima quinta-feira, dia 14, às 19h, com a gravação do DVD “Patrulha” ao vivo, no Pelourinho (Largo do Pelourinho, Salvador/BA). No repertório, sucessos de carreira como “Swing de Rua”, “Rodopiou”, “Rala no Pezinho”, entre outros hits, com uma roupagem atual, novos arranjos e a mesma alegria que é marca registrada do grupo.

O show tem entrada gratuita e promete animar os fãs e público com os maiores sucessos do grupo, o suingue repleto de elementos percussivos do pagode baiano e as coreografias que não vão deixar ninguém ficar parado.

Foto: Banner/cartaz / Divulgação / CP

O show captado ao vivo vai contar com a participação especial do grupo É o Tchan, Molejo, os cantores Thiago Martins e Tatau (ex-vocalista do Araketo), abrilhantando ainda mais a noite. “A gravação vai ser uma festa, com muito axé, pagode, coreografias e a emoção de ter ao nosso lado estes artistas maravilhosos e a plateia, que fazem parte da nossa história”, ressalta Lupão, vocalista da Patrulha.

A Patrulha do Samba conquistou o Brasil e outros países com os hits “Swing de Rua”, “Rala no Pezinho”, “Rodopiô”, “Brincando de Médico” e “Treme-treme”, que somaram números expressivos, com mais de 700 mil cópias vendidas para o álbum “Swing de Rua”. A banda se apresentou em diversos estados brasileiros e em países como EUA, Canadá e África do Sul, com shows vibrantes onde as coreografias dos sucessos se espalharam e agora se preparam para uma nova jornada que vai unir gerações em torno da música contagiante do grupo.

A gravação do DVD foi preparada com muita dedicação e carinho à altura da história da banda, que viajará em turnê com este novo projeto.