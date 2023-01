Paul Di'Anno, ex-vocalista da banda Iron Maiden, fará shows em mais de 30 cidades brasileiras

publicidade

Nesta quarta-feira, dia 4, o cantor Paul Di'Anno viralizou nas redes sociais por causa de sua turnê de shows pelo Brasil.

O ex-vocalista da banda Iron Maiden terá uma agenda extensa de apresentações, passando por todas as regiões brasileiras.

No total, Paul vai cantar em 31 cidades do país, com datas da The Beast Resurrection Tour em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Manaus, além de ter shows marcados em Ipatinga, Juíz de Fora, Divinópolis, Maringá, Juazeiro do Norte e mais locais. Confira abaixo.

Na web, fãs repercurtiram a agenda do cantor no Brasil. "Essa moda poderia pegar, né? Artistas fazendo uma turnê inteira especialmente aqui", opinou uma internauta. "Paul Di'Anno mais brasileiro que muita banda nacional por aí", brincou outro fã.

Sobraram até alfinetadas para outros artistas que cancelaram apresentações no país ou nunca fizeram shows por aqui: "Vê se aprende, Justin Bieber", disse uma seguidora.

"Enquanto isso, a Taylor Swift nunca trouxe UMA turnê sequer para cá", reclamou mais uma pessoa. "Ele conseguiu superar o Coldplay", se divertiu outro internauta ao falar da banda, que fará várias apresentações no Brasil.

Paul Di'Anno também tem datas de shows em outros países da América Latina, como Chile, Paraguai, Argentina e México.

Veja abaixo todas as datas e locais das performances de Paul Di'Anno.