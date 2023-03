Paul Mescal vai protagonizar "Gladiador 2"

publicidade

Paul Mescal, que foi indicado a Melhor Ator pelo filme "Aftersun" no Oscar 2023, será o protagonista da sequência de "Gladiador", filme épico que marcou o ano 2000. Ridley Scott, que dirigiu o primeiro, está à frente desta continuação que está sendo produzida 23 anos depois.

A notícia já começou a circular pela imprensa internacional. A revista Variety (EUA), especializada em entretenimento, abordou o assunto. Mescal vai viver o filho de Maximus, protagonizado por Russel Crowe, com Lucilla, interpretada pela atriz Connie Nielsen.

No filme original, Maximus era militar romano. Seu inimigo se torna Commodus (vivido por Joaquin Phoenix), o filho ambicioso do imperador. Após arquitetar a morte do pai, Commodus quer eliminar Maximus, por este ser leal ao imperador. Maximus é vendido como escravo e vai para o exílio. Após dificuldades para sobreviver e sem revelar seu nome, um mercador aposta nele como gladiador. Exímio lutador, Maximus se torna conhecido como "Espanhol" e retornará para Roma para vingança. "Gladiador" teve 12 indicações ao Oscar e ganhou cinco, incluindo o de Melhor Filme.

Na imprensa europeia, a notícia também circula. O jornal italiano Corriere della Serra publicou em sua capa a foto de Denzel Washington, 68 anos, como um dos atores que negocia para integrar o elenco da sequência.

Se a negociação for concretizada com sucesso, Denzel vai se juntar a Paul Mescal e Barry Keogan, já confirmados. O lançamento do filme é esperado para o final de 2024.